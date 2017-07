Muere la esposa de Frank Sinatra

20 años después de la muerte de su esposo Frank Sinatra, Barbara Sinatra pereció hoy en su hogar de Rancho Mirage en California, tras meses de problemas en salud.

De acuerdo con un representante de su organización, Fundación Central de Niños Barbara Sinatra, la mujer murió a sus 90 años de edad rodeada de familiares, amigos y amigas en su hogar, según reportó TMZ.

Barbara, quien fue la cuarta y última esposa de Sinatra, se casó con él en 1976 y permanecieron juntos durante casi 22 años, siendo el matrimonio que más le duró al también actor y compositor estadounidense.

Consiguió ser reconocida por su arduo trabajo en favor de las víctimas de abuso sexual, mientras Sinatra la ayudaba a promocionar, construir y crecer la fundación. La organización ofrece servicios de consultoría a los víctimas de abuso cuando eran niños.

Barbara y Frank no tuvieron hijos ni hijas.

BREAKING: Barbara Sinatra, Frank's fourth & final wife, has passed away at age 90. pic.twitter.com/oYb61GugRj

— 50's & 60's (@50sAnd60s) July 25, 2017