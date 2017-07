Gale presenta sus Espirales sin sentido

Para la cantautora puertorriqueña Carolina Isabel, cada amanecer representa una oportunidad para levantarnos y hacer que las cosas sucedan. Este precisamente es el mensaje que envuelve su tema “Levántate”, una canción que invita a enfrentar los miedos e inseguridades.

“Levántate”, seleccionada por la cadena Univisión de EE. UU. como la canción oficial de la Copa de Oro CONCACAF 2017, forma parte de su álbum debut Espirales sin sentido, bajo la producción de Juan Ceballos.

“Debemos enfrentar esas inseguridades y levantarnos porque nadie lo va a hacer por nosotros. Todos podemos seguir adelante y enfrentarnos a lo que sea”, instó la arecibeña, quien reside en Miami y cuyo nombre artístico es Gale (Gah-le), que para ella significa “musicalidad y armonía”.

Explicó que la producción se titula Espirales sin sentido porque “para mí las experiencias son como espirales sin sentido, porque vivimos cosas que son sin razón y sin nosotros querer”.

“Está en nosotros vivir con la intensidad que queramos vivir y por esto recomiendo escuchar el álbum en orden, porque, cuando termina un espiral, comienza el otro”, describió del proyecto que incluye un álbum tráiler y diez canciones vestidas de pop alternativo.

“Siempre me gusta fusionar los sonidos electrónicos con los sonidos orgánicos reales, pero, más allá de los sonidos, me preocupo mucho por las letras. Este no es un álbum de amor, es de esas situaciones y de esa energía que nos mueven antes, durante y después de que salimos de una relación”, consideró.

Como artista independiente, el lograr su primera carta de presentación no ha sido fácil, pero Gale está convencida de que nació para la música.

La cantante financió este proyecto con la venta de su carro y una campaña crowdfunding que hizo de forma digital.

Gale se presentará esta noche a las 8:00 p. m. en Uforia Lounge en The Mall of San Juan.

El álbum interactivo Espirales sin sentido se puede acceder en espiralessinsentido.com.