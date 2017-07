Fallece el legendario actor Martin Landau

El legendario actor estadounidense Martin Landau, conocido por sus interpretaciones en filmes como “North by Northwest” o “Ed Wood” y en la serie de televisión “Mission: Impossible”, ha fallecido a los 89 años, según informó hoy su representante.

El actor, ganador de un Óscar y nominado en varias ocasiones a esos premios, murió este sábado de “complicaciones inesperadas” tras una hospitalización breve en un centro médico de la Universidad de California.

Nacido en Brooklyn (Nueva York) el 20 de junio de 1928, Landau trabajó de dibujante en el diario New York Daily News antes de comenzar su carrera como actor en la década de 1950.

Influido por la obra de Charlie Chaplin, hizo su debut en Broadway en 1957 y su primer papel importante en el cine llegó en 1959 con “North by Northwest” de Hitchcock.

Además de por su papel como Rollin Hand en la serie de televisión “Mission: Impossible”, que protagonizó junto a su entonces esposa, Barbara Bain, Landau será recordado por sus interpretaciones en “Tucker: The Man and His Dream” (1988), de Francis Ford Coppola, y “Crimes and Misdemeanors” (1989), de Woody Allen, entre otras.

Tras hacerse con un Globo de Oro en 1968 por “Mission: Impossible”, Landau se llevó otro dos décadas después por su actuación en la película de Coppola.

Fue su caracterización de Bela Lugosi en el filme de Tim Burton “Ed Wood” (1994) la que le valió finalmente un Óscar después de varias nominaciones.

A Landau le sobreviven dos hijas, Susan y Juliet.