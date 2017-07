Crece la familia de Raymond y sus amigos

16 de julio, uno de los días más felices de mi vida!!! Hoy llegó al mundo nuestra amada Londres Cloé a las 2:15 am, pesó 6 lbs. 7oz. y midió 20 1/2 plg. Gracias Dios por este regalo de vida hermoso, por convertirme en madre de esta hermosa princesa! Ya por fin estas con nosotros llenando de amor y felicidad nuestra vida!! Te amamos! 🙏🏻🙌🏻🎀💕 #BabyLondresCloe #welcomebaby #proudparents #babygirl #DraCabrera #love #family #elmashermosoregalo

A post shared by LIRIMAR CASTAÑEDA (@lirimarcastaneda) on Jul 16, 2017 at 6:12pm PDT