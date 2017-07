Conoce el verdadero significado de algunos emojis

En medio de la celebración del día mundial del emoji, son miles de personas quienes diariamente utilizan estos caracteres en los mensajes de texto y redes sociales.

Pero, ¿qué significan algunos de ellos? A continuación mostramos algunos de los significados que muestra el portal Emojipedia:

Libro abierto 📖

Este libro contiene un fragmento de la campaña publicitaria de Apple bajo el nombre “Think Different” entre los 90 y el 2000.

“Esto va para los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los ganchos redondos en agujeros cuadrados.

Los que ven las cosas de forma diferente. Para los que no les gustan las reglas y para los que no respetan el statu quo. Puedes citarlos, no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o volverlos villanos”, lee el libro abierto con tapa azul.

Papel con curva 📃

Al igual que el libro abierto, también incluye el mismo fragmento solo que destinado a Katie.

“Querida Katie,

Esto es para los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los ganchos redondos en agujeros cuadrados.

Los que ven las cosas de forma diferente. Para los que no les gustan las reglas y para los que no respetan el status quo. Puedes citarlos …”.

Manos pegadas 🙏

Aunque muchas personas los utilizan para simbolizar los rezos u oraciones, Emojipedia establece que en Japón significa por favor o gracias. En algunos casos también se utiliza como el saludo de choque de manos o highfive.

Fecha en calendario 📆

El 17 de julio se trata del día en que el fenecido Steve Jobs presentó la aplicación iCal para las computadoras Mac en 2002.

Mientras, desde 2014 es el día internacional del emoji.

Ogro 👹

Según Emojipedia, se trata de una horrible criatura llamada Namahage en el folklore japonés, este personaje se puede representar en cualquier número de maneras – generalmente con una capa hecha de paja y una máscara asustadiza. En esa cultura se utiliza en despedida de año para alejar los malos espíritus.