Dynell busca su espacio en el género urbano

Siguiendo los pasos de su colega Yandel, Dynell se encamina a buscar su sitial como solista en el género urbano.

El compositor, creador del exitoso tema “Encantadora”, que popularizó Yandel, ganadora del Grammy Latino como “mejor interpretación” y “mejor canción urbana del año”, considera que es un buen momento para darse a conocer aprovechando el reconocimiento mundial del género musical.

“El género está en una buena posición y todavía hay muchas puertas que se pueden abrir. Entiendo también es hora de darles a las canciones mi propio sentimiento como lo hacía con los temas que les daba a otros artistas para que los grabaran”, reconoció quien estrenó nuevo sencillo “Bella”, producida por The Rude Boys, responsables del éxito de Maluma y Shakira “Chantaje”.

La temática de la canción “trata de una muchacha bella que no me hace caso, pero me provoca y me tiene en tres y dos”.

Este tema formará parte de su primera producción The Diamond Ink, título que dará a su primer álbum, que espera completar para finales de año y que cuenta con las colaboraciones de Yomo, Feid y Gadiel (hermano de Yandel).

En cuanto a los sonidos, enfatizó que su propuesta se nutre de “reguetón urbano, reguetón oscurito de esos de discoteca, vallenato y trap”.

“Mi música es para bailar, olvidar las penas, música comercial para toda ocasión y para dedicar a otras personas. Son composiciones de cosas que me han pasado, que le han pasado a otros o que quisiera que me pasaran, como viajar y cantar en equis país”, compartió de su proceso creativo.

“Quiero aportar unas letras más limpias, más reservadas, que no denigren a la mujer. Tengo mis cosas calientes, pero no con un tono tan directo”, expuso quien le encantaría colaborar con Daddy Yankee.

De los consejos que le da Yandel, compartió que le dice “que la carrera en el género urbano no es fácil y que hay que hacer un montón de sacrificios. Que no coja nada personal. Que cuando se cierre una puerta no lo coja personal”.

Trayectoria en la música

Comenzó su carrera profesional en la música urbana de la mano de Luny, del dúo de productores LunyTunes, como compositor y productor. Llegó a colaborar en los sencillos “La temperatura” y “Amor en práctica”, de J Álvarez, así como en “Embriágame”, “Reggae Reggae” y “Dame tu amor”, de Zion & Lennox.

Se le reconoce, además, por colaborar en tres temas del disco Wisin, “Los Vaqueros 3”, y compuso parte de “Mayor que yo 3”, junto con LunyTunes, y “Calentura”, “Bella, bella” y “Encantadora”, de Yandel.

