Muere estrella de serie "True Blood"

El portal de farándula TMZ reportó que el reconocido actor de la serie True Blood, Nelson Ellis —quien mantenía el personaje “Lafayette Reynolds”— murió hoy por complicaciones con un fallo cardiaco.

El también conocido por personalizar a Martin Luther King Jr. en la película The Butler murió a los 39 años de edad, y dejó atrás un hijo. Hasta el momento no se ha informado que desembocó la falla del corazón que le produjo la muerte.

“Estamos muy tristes por la muerte de Nelsan Ellis. Él fue un miembro por mucho tiempo de la familia de HBO, donde su retrato innovador de Lafayette se recordará durante todo el legado de True Blood. Nelsan será muy extrañado por sus fanáticos y por todos en HBO”, dijo HBO, por donde se transmitió la serie hasta su última temporada en 2013.

Por su parte, el creador de la serie, Alan Ball, dijo que Ellis era “un talento que tenía una creatividad que no paró de sorprenderme. Haber trabajado con él fue un privilegio”.

Ellis también apareció en la película de romance The Help y el tv show Elementary. También tomó su talento a Get On Up y The Stanford Prison Experiment.

Very sad. 'True Blood' star Nelsan Ellis dead at 39 due to heart failure. Also starred in 'The Butler,' 'Get On Up': https://t.co/IAjCntYdGh pic.twitter.com/wizlKLqeUd — Marlow Stern (@MarlowNYC) July 8, 2017

Nelsan Ellis was an absolute force. His talent out shown everyone he was around and I'm absolutely saddened by his passing #RIP pic.twitter.com/awnw1S0uc3 — The NYC Film Chick (@TheNYCFilmChick) July 8, 2017