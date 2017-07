Pitbull será el anfitrión de un crucero especial para no parar de bailar

El rapero de origen cubano Pitbull será el anfitrión y animador principal de una fiesta de cuatro días a bordo de un crucero que zarpará de Miami rumbo a Bahamas el próximo año, según informa hoy la página web de los organizadores.

El “Jade”, el crucero de la compañía Norwegian en el que se celebrará este “After Dark Party” (fiesta después del ocaso) con Pitbull y el grupo de bailarinas y coristas que le acompañan en sus espectáculos, llamado The Most Bad Ones, el también rapero Flo Rida y los DJ Laz y Soulman, tiene capacidad para 2.200 pasajeros.

La lista de artistas está sin cerrar ni tampoco están definidos totalmente otros detalles como los temas de las fiestas que tendrán lugar a bordo durante el viaje.

Los precios de este crucero especial que tendrá lugar del 2 al 5 de marzo de 2018 y en la que bailar sin parar será la consigna van de 530 dólares por persona en un camarote doble interior a 3,700 dólares por persona en las llamadas “suites del dueño”, sin contar impuestos ni tasas portuaria que suman 225 dólares por persona.

Es el segundo crucero de estas características del que Pitbull es el anfitrión y animador.

De los cuatro días del viaje, el segundo el “Jade” estará anclado en Nassau (Bahamas) para que durante el día los pasajeros puedan hacer turismo en la isla y el tercero estará íntegramente en alta mar.

El primero y el cuarto día serán días de travesía, desde Miami a Nassau, y de regreso desde Bahamas a Florida.