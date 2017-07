Molusco le contesta a seguidor que le dijo tacaño

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” le respondió a un seguidor que le llamó “tacaño” por realizar junto a su familia un trip en guagua y no en helicóptero por El Gran Cañón en Arizona.

A través de sus redes sociales Molusco ha compartido imágenes y videos de sus vacaciones junto a su familia en Las Vegas y Arizona.

“ESTE TIPO ME ACABA DE DAR UN PIE FORZAO PARA ESTE ESCRITO:

Soy un tipo que mide lo que gasta y que aunque me va bien, no me excedo en mis gastos ya que si mañana me jodo, pendejos como tú jamás me ayudarán a pagar el techo y la comida de mis hijos. ¿¿¿Que tiene de malo el trip en guagua?? Yo me la pase cabron jodiendo con mi familia y mis panas relax. Ustedes gasten y gasten, que cuando esten retirados los veré con 60 años jodios dependiendo del seguro social, porque jamás se planificaron financieramente e hicieron como Puerto Rico, gastaban lo que no tenían para aparentar ser algo que no son y hoy estamos en quiebra. Te contesto no porque me molestó tu comentario, te contesto para que todos aprendan a dejar de aparentar y gastar dinero que no tienen solo para decirle a los demás que hice “El Gran Cañón” en helicóptero y frontiar por Facebook haciéndoles creer a todos que tienen mucho y lo que tiene es un descojon en sus cuentas. En serio ¿de que vale hacer eso en helicóptero, gastar $400 por persona y cuando llegues a Puerto Rico no tienes con qué pagar las deudas? Podemos darnos nuestros gustos, pero debemos poner el freno para vivir bien con lo poco o lo mucho y no pasar necesidades por solo querer dártelo “Cuando no hay pal gusto, puñeta no hay”. Lo que hoy tengo me lo he sudado y nadie me lo regaló y lo protegeré no por el bien mío, sino por el bien de mi familia. Los quiero Molusco” (sic), escribió el también actor a través de su cuenta de Facebook.



Por fin una vista increíble que mi espalda no tapa #LoL #ElGranCañon #ElApagaoDeLaMega🎧 A post shared by Jorge Pabón “ElMolusco” (@yosoymolusco) on Jul 5, 2017 at 4:08pm PDT