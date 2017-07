Pedro Julio Serrano sale herido de pasadía en la playa

A mal tiempo, buena cara. Me caí en Playa Escondida y me lastimé unos ligamentos del pie izquierdo. El rescate fue un gran reto, pero agradezco a mi querido Estevan – quien junto a England y Arenas de Manejo de Emergencias – me transportaron a la ambulancia. Me tuvieron que cargar entre todos, incluyendo a Luis – un ciudadano muy generoso que se ofreció para ayudar. Agradezco a Ramos y Alicea que me llevaron al hospital. En el Hospital San Pablo de Fajardo, el Dr. Gómez, las enfermeras, el personal de escolta, seguridad y rayos x me trataron extraordinariamente. Gracias especialmente a @stevanlo por sus atenciones, cariño y cuidos. ¡Los buenos somos más!

