Ricky Martin se convierte en el amante de otro

El cantante puertorriqueño Ricky Martin afirma que se le da “muy bien” el papel de amante del diseñador italiano Gianni Versace en una nueva entrega de la serie “American Crime Story” y que ha “saboreado” todas las escenas.

Entre giras por Europa, Estados Unidos y América Latina, Ricky Martin ha encontrado un hueco en su agenda para participar en la tercera entrega de “American Crime Story”, que está dedicada al asesinato de Versace, del que este mes de julio se cumplen 20 años.

La serie cuenta con la participación de actores como la española Penélope Cruz y el venezolano Edgar Ramírez.

“El comienzo de mi carrera, ya como solista más que nada, fue en el mundo de la actuación”, recuerda en una entrevista con Efe.

Ricky Martin, de 45 años, interpreta en la serie a Antonio D’Amico, el amante del modisto italiano asesinado en la escalinata de su mansión en Miami Beach el 15 de julio de 1997 por Andrew Cunanan, quien fue hallado muerto en un barco ocho días más tarde.

El cantante debió hacer algunas escenas eróticas junto a Ramírez, que interpreta a Versace. El papel de D’Amico se le ha dado “muy bien” gracias a las escenas tan “intensas” y “dramáticas” que requería, asegura.

“Esta historia la he hecho muy mía. Las emociones son muy intensas, con escenas muy dramáticas. Me las he saboreado todas”, subraya.

El cantante confesó su homosexualidad en marzo de 2010 a través de su página web. En alguna entrevista, ha confesado que no quería declarar sus preferencias sexuales públicamente por miedo al rechazo.

Pese a eso, asegura que, “sin duda”, hubiera aceptado el papel de D’Amico si se lo hubieran propuesto hace varios años.

“Lo hubiese hecho igualmente, y más, si hubiese estado rodeado de la gente con la que estoy. Con Ryan Murphy, el creativo que es un genio, y Penélope Cruz, una mujer que ha hecho tanto por la actuación y que deja su alma en cada personaje, al igual que Edgar Ramírez: ¿Cómo voy a decir que no?”, se pregunta al tiempo que relata que esa producción “ha sido un sueño”.