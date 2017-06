De cumpleaños Khloé Kardashian

Una de las estrellas de “Keeping up with the Kardashians” (E!), Khloé Kardashian celebra hoy, martes 27 de junio su cumpleaños número 33.

La fiesta se realizó en el exclusivo club Blind Dragon. La homenajeada llegó de la mano de su novio Tristan Thompson ante los gritos y aplausos de sus familiares y amigos.

Sin embargo, el notable cambio en el rostro de la hermana de Kim, Jourtney, Kendall y Kylien ha provocado múltiples reacciones de sus fanáticos en las redes sociales. A juzgar por fotos de hace varios años, la nariz de Khloé se ve muy diferente.

En las últimas fotos colgadas en su Instagram, se observa una nariz más perfilada con las aletas de la nariz muy delgadas.\

Aquí las fotos

















