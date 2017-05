Pirulo y La Tribu anuncian estreno de segundo disco

BUENOS DÍAS HOMBRES,MUJERES,NIÑOS,JÓVENES,VIEJITOS,ALTOS,BAJITOS,FLACOS,GORDITOS,SALSEROS,ROCKEROS,RAPEROS,JAZZEROS,TRAPEROS,BOMBEROS,PLENEROS,RUMBEROS,BORICUAS Y HERMANOS DEL MUNDO ESTE VIERNES 2 SALE SU DISCO GRACIAS A DIOS #callelinda2 #sabecomoé #piruloylatribu #música #laverdaderagrasa #laverdaderamelaza #worldwide #puertorico #nuevo #sabecomoé 🇵🇷🌎💪🏽💪🏽💪🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽

