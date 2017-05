Actriz transexual se destapa en el Día contra la homofobia

La actriz y comediante puertorriqueña Amar Sotomayor publicó una sensual imagen en sus redes sociales, repudiando así la homofobia.

“Hoy 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia, debemos unirnos como herman@s, más allá de sexo, género, orientación sexual, edad, raza, color, religión, estatus social e ideología política y luchar junt@s por la EQUIDAD, la IGUALDAD y la JUSTICIA que merecemos TOD@S las personas”, lee parte del mensaje que colgó junto a la dicha imagen.

A mediados de abril, Amar reveló que hace más de un año se encuentra en el proceso de transición de hombre a mujer.

“Sentí una voz interna, el Dios Padre Madre que me dijo: ‘Te amo tal como eres’. Desde ese momento, sentí un alivio, una paz interna, y entendí que era el momento de comenzar a vivir mi realidad como homosexual”, expresó la actriz durante una entrevista que forma parte de un reportaje especial realizado por la reportera Luz Nereida Vélez de Wapa TV.

Aunque Amar se identificaba como un hombre homosexual, reconocía que no era su verdadera identidad. Sabía que era un proceso difícil y, al mismo tiempo, un salto de fe, ya que sabía que quienes la aman, lo harán tal y como es, y aceptarán su cambio. “Se trata de ser uno y entiendo que el momento es este, quien te quiere, te va a seguir queriendo y amando como tú eres, no por quien seas por fuera, si no por mi alma, por quien yo soy, algo que no se suscribe a un cuerpo”, añadió Sotomayor.

