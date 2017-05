Filarmónica presenta por primera vez su Broadway Hits Concert

La Orquesta Camerata Filarmónica presentará por primera vez su Broadway Hits Concert, con selecciones de algunos de los musicales más queridos por el público. El repertorio incluirá Beauty and the Beast, Phantom of the Opera, Les misérables, Wicked, Sweeney Todd, The Wizard of Oz y Hairspray.

El concierto será el 21 de mayo, a las 5:00 de la tarde, en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El público tendrá la oportunidad de cantar y bailar en tarima con la orquesta.

Además, los que quieran venir vestidos de algún personaje podrán subir al escenario para una competencia de disfraces.