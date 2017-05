Causa polémica foto de Gaby Espino

La actriz venezolana Gaby Espino causó polémica en sus redes sociales tras subir una imagen, donde aparece fumando junto a los actores Alberto Guerra y Fernanda Castillo, quienes son parte de la serie musical “Guerra de ídolos” (Telemundo). Estos participaron ayer, lunes de la presentación de la programación de Telemundo y NBC para lo que resta del 2017 y 2018. El evento se realizó en Nueva York.

“No veo que el mensaje sea positivo para la juventud. Fumar está más que probado científicamente que es nocivo para la salud”, escribió uno de los miles de seguidores de la expareja del cubanoamericano Jencarlos Canela.

Ante la ola de comentarios, la actriz comentó: “Foto artística señores, dejen el show”.

“La gente y su estupidez. Si fuma o no fuma, si sube o no sube la foto es problema de ella. Hay personas que no deberían tener redes sociales. No se puede ser tan sin oficio”, indicó otro seguidor de Espino, quien salió en su defensa.