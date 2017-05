Distanciadas Caitlyn Jenner y Kim Kardashian

La relación familiar no ha sido una tarea fácil para Caitlyn Jenner, luego de la culminación de su cambio de sexo en 2015.

Jenner confirmó ayer que se encuentra alejada de Kim, la mayor de las hermanas Kardashian.

“Me encanta Kim, creo que es una persona maravillosa, pero, bueno, para ser honesto contigo, realmente no he hablado con ella en mucho tiempo”, dijo Caitlyn, de 67 años, al programa australiano “Today” (a través de News. Au). “He dejado que todo se calme. Me quedo, ya sabes … Me mantengo a distancia”, añadió, según reseñó Page Six.

Jenner añadió que estaba tratando de hacer una diferencia en el mundo.

“Hay mucho drama en la familia Kardashian. Este es mi libro sobre mis opiniones sobre cosas que habían sucedido conmigo y mi familia. Cada vez que expreso mi opinión, con mi familia, siempre hay desafíos en hacer eso”, expresó.

De acuerdo a E Online, Kim había expresado que “tiene el corazón roto por la manera en que el libro de Jenner afectó a su madre Kris Jenner”.

Según la publicación, Caitlyn en su libro, The Secrets of My Life, habla sobre su relación con su ex y asegura que “le contaba a Kris sobre mis problemas con mi género antes de hacer el amor con ella”, pero Kris “insiste en que le tomó por sorpresa mi transición a Caitlyn”.

Jenner afirmó, además, que no había hablado con Khloé Kardashian en dos años.

“No quiere hablar conmigo. No me ha hablado dos años. Eso es triste”, aseguró.