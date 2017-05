El trap es lo que la gente quiere escuchar, dice Brytiago

Como parte de la nueva cepa del género urbano, Bryan Santiago, alias Brytiago, defiende que cada artista tiene la libertad de expresarse como crea.

El intérprete, quien se dio a conocer como trapero con “Punto G” y “Me ama, me odia”, promueve el remix del sencillo “Bebé”, en colaboración con Daddy Yankee y Nicky Jam. La versión original de este sencillo cuenta con más de tres millones de reproducciones en YouTube.

No obstante, a un año de formar parte del sello El Cartel Récords, de Daddy Yankee, el también compositor quiere ser reconocido en la industria por su propia música.

“Me di a conocer por el trap, pero en realidad lo que siempre hice fue reguetón. Sé que hay público para ambos, pero tampoco voy a dejar de hacer trap, porque esa es mi esencia”, señaló.

El Big Boss le aconseja que se mantenga enfocado en su carrera y mantenga la disciplina.

“Nunca le he preguntado que vio en mí, pero algo vio y me dijo: ‘Vamos hacer esto y esto…’, Pero él (Daddy Yankee) tuvo una visión única de que puedo llegar a ser grande en la música”, admitió en referencia a su padrino musical.

“También me dice que siempre mantenga los pies sobre la tierra y que sea yo”, expuso.

Asimismo, expuso que el trap “es lo que la gente quiere escuchar”.

“El trap es un movimiento explícito que lo adoptaron los jóvenes de lo que se habla en la calle y es lo que la gente quiere escuchar. Lamentablemente, aunque sea explícito, es lo que la gente quiere escuchar”, consideró.

En ese sentido, aclaró que está dispuesto a hacer un balance.

“Si es muy explícito, tenemos que ir limpiando para poder evolucionar. Si no, se va a quedar en un solo público. No voy a perder mi esencia, pero las canciones no pueden ser muy explícitas para poderle llegar a otro público”, sostuvo.

A finales de año, espera lanzar su primera producción discográfica en colaboración con varios exponentes, como Mozart, Ozuna, Bad Bunny, Darell y Wisin, entre otros.

“Grabé muchos temas y voy a estar soltando un tema mensualmente amtes del disco. Estoy bien contento porque estoy con la agenda llena. Próximamente voy a estar en Estados Unidos, Perú, luego en México, y después voy para Argentina”, apuntó.

En referencia a las expresiones de René Pérez, alias Residente, en torno a la actualidad de la música urbana, opinó que “cada cual tiene que respetar lo que hacen los demás”.

“Todo el mundo tiene libertad de expresión y él (Residente) dio su opinión. Yo respeto su música y lo que él hace. Pienso que dijo su opinión de la música porque él no habló de un artista en específico. Habló de lo que sentía”, comentó.