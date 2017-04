Así suena la primera canción en inglés de Juanes

‘Goodbye For Now’, que quiere decir “Adiós por ahora”, es la historia de una especie de astronauta y viajero del tiempo que aterriza en la actualidad en busca de una diosa indígena, que es el amor de su vida. Para los seguidores del cantante colombiano es toda una novedad ya que es la primera canción en inglés de Juanes y la única en esta lengua en “Mis planes son amarte”, su último álbum que será lanzado el próximo 12 de mayo. El séptimo álbum de estudio del artista está considerado como el “primer álbum visual masivo de un artista latinoamericano”, según indicó un comunicado de la agencia de comunicación The 3 Collective. El trabajo contiene doce cortes en los que Juanes, de 44 años, profundiza en una temática que le fascina, la del espacio, inspirado por pioneros en este aspecto como los británicos Pink Floyd y David Bowie. Desde este viernes y a través de iTunes, las personas que lo deseen pueden reservar un disco en el que Juanesregresa a la guitarra eléctrica pero se mantiene fiel a sus características, la fusión del folk colombiano con influencias del rock y el pop.Este es el video oficial de la primera canción en inglés de Juanes, ‘Goodbye for now’: