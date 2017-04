Joven autora venezolana sueña con volver a su país

A los 26 años María Paulina Camejo se labra un futuro en Estados Unidos con dos novelas publicadas simultáneamente por la editorial HarperCollins Español, pero la joven autora venezolana no ve la hora de volver a su país natal, a pesar de todos sus problemas sociales.

“El cambio es inevitable y el cambio tiene que venir”, dijo Camejo en una entrevista reciente. “Me encantaría porque yo sí estoy dispuesta a volver. Yo además de escritora siempre he querido ser profesora de literatura de mi colegio y enseñarles a esas niñas a ver si alguna, como me pasó a mí, (quiere escribir); yo estudié letras porque mi profesora del colegio era excelente, me encantaría poder devolver un poco de lo que me cambió la vida a mí”.

Camejo, quien emigró a Miami cuando tenía 20 años por cuestiones políticas que afectaron directamente a su familia, publicó el mes pasado “Beatriz decidió no casarse”, sobre una exitosa escritora de 45 años que se reencuentra con el amor de su vida, al que dejó para centrarse en su carrera; y “Los complicados amores de las hermanas Valverde”, que sigue a tres hermanas de una familia y sus peculiares relaciones románticas.

Ambos libros reflejan con humor el mundo interno de la mujer contemporánea en América Latina, así como la complejidad de las relaciones en una era en la que la comunicación cotidiana transcurre en gran porcentaje a través de los servicios de mensajería de los teléfonos móviles. En “Los complicados amores de las hermanas Valverde” Camejo incluyó visitas a quienes describe como los presos políticos en Venezuela, inspirada en la experiencia de su propio padre, quien fue dueño de un pequeño banco y pasó dos años en prisión, según ha dicho la autora.

“Yo con mis libros, además de entretener, quisiera dar un aporte de distintas maneras y uno es revelar la verdad de lo que pasa en las cárceles políticas. Como no soy ni periodista ni activista política, lo hago a través de mis novelas”, expresó la autora. “Me parece chévere que está en el contexto de una historia de amor: mientras la persona (el lector) se emociona que por fin el tipo se dignó a agarrarla de la mano, está aprendiendo cómo es el tema de las visitas, de las salidas al sol de los presos, de que tienen celular, que no tienen celular, la represión… sin darse cuenta”.

“Ahorita la situación en Venezuela es difícil. Yo no estoy allá para marchar, pero entonces quiero al menos contar lo que pasa con mi literatura”, manifestó.

Miles de opositores realizaron el jueves una nueva jornada de manifestaciones contra el gobierno, que pese al gran despliegue de fuerzas de seguridad no ha logrado contener las protestas, las cuales en tres semanas han dejado casi una decena de muertos, más de un centenar de heridos y 500 detenidos.

Las tensiones políticas en Venezuela se reactivaron a comienzos de abril, luego de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en las que éste asumió las competencias de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los legisladores. La Asamblea quedó bajo el control de la oposición en 2016 luego de 17 años de estar en manos del oficialismo.

Camejo se expresó muy honrada de ver sus dos primeros libros publicados, y “MUY agradecida” en especial con sus padres.

“Son pocos los papás que su hija les dice ‘quiero ser escritora’ y les parece una buena idea. Yo me gradué de la universidad y empecé a escribir a tiempo completo y ellos como que ‘ok, te damos como que hasta cierta edad para ver si puedes vivir de esto y si no te consigues un trabajo”’, relató la joven, que cuenta que los hizo llorar con la noticia. “Aunque no me perdonan que se lo dije a mi novio antes que a ellos”, añadió entre risas.

El humor y el romance se entrelazan en las historias de Camejo. Sus novelas recuerdan un poco a las comedias románticas del cine estadounidense. ¿Se inspiró en ellas?

“Si fue así fue inconscientemente, pero es bastante probable porque a mí me encantan las comedias románticas del cine”, dijo la autora, quien también se dijo amante del estilo de Nora Roberts e Isabel Allende.

Actualmente Camejo trabaja en una tercera novela: una historia de amor entre una muchacha católica y un muchacho judío y las dificultades que implican sus diferencias.