Zuleyka publica foto de su "superstar"

Como fiel fanático del baloncesto 🏀 allí estuvo SJ celebrando a Dirk quien se convierte en parte de la historia como el sexto jugador en llegar a los 30K puntos de la NBA. #mysuperstar #mychampion

A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Mar 8, 2017 at 12:14pm PST