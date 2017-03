Mayagüez decreta tres días duelo por Dave Valentín

San Juan- El municipio de Mayagüez decretó hoy jueves tres días de duelo y mantendrá las banderas a media asta por la muerte del premiado flautista de origen boricua Dave Valentín, fallecido el miércoles en Nueva York.

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, explicó hoy en un comunicado de prensa que el recuerdo a Valentín es porque los padres del fenecido músico nacieron en dicho municipio, ubicado en la costa oeste de la isla.

“Hoy Mayagüez llora la pérdida irreparable de un artista de calibre internacional, que aunque nació en el Bronx de Nueva York se sintió siempre hijo de nuestro Barrio Balboa”, sostuvo Rodríguez en el texto.

Rodríguez recordó que el 5 octubre del 2012 la administración municipal de Mayagüez, homenajeó a Valentín con un concierto en el Teatro Yagüez y le donó al artista 10.000 para ayudar en su rehabilitación, tras sufrir un derrame cerebral del cual nunca se recuperó completamente y lo alejó de los escenarios.

“Es un orgullo y le doy las gracias de corazón”, articuló con dificultad Valentín aquella noche, según rememoró Rodríguez.

Valentín, de 64 años, nació el 29 de abril de 1952 en el Condado del Bronx de Nueva York.

Considerado uno de los flautistas de jazz latino más importantes de la historia, por a su técnica, su ritmo y su vasto conocimiento musical, Valentín ganó el premio Grammy en 2003 por el disco Caribbean Jazz Project, que grabó junto a Dave Samuels.

Valentín hizo historia al ser el primer músico firmado por la prestigiosa disquera GRP, con la cual grabó 16 álbumes bajo su nombre, entre ellos, “Legends”, “The Hawk”, “Land of the Third Eye”, “Pied Piper”, “In Love’s Time”, “Flute Juice”, “Kalahari” y “Red Sun”, entre otros.

Esas producciones, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, “combinan la intensidad de las cadencias latinas con influencias del pop, el R&B, la música brasileña y el “smooth jazz”.