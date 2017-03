Kristen Stewart se rapa la cabeza

La acriz estadounidense Kristen Stewart sorprendió la noche del martes con su drástico cambio de imagen en el estreno del filme “Personal Shopper” en Los Angeles.

La conocida como “Bella Swan” de la saga “Twilight” lució un pantalón color negro y un ‘crop’ que hacía juego con el mismo. Esta acaparó las miradas de todos los presentes por su nueva imagen de cabello corto.

Hace unos días, Kristen se hizo viral en la Internet luego de enviarle un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante el programa “Saturday Night Live!” (NBC).

“El presidente no es precisamente un gran fan mío, pero eso está muy bien; y Donald, si no te gustaba entonces probablemente no te guste ahora, porque estoy presentando [este show] y soy tan gay”, aseguró Stewart.

