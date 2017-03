Jovani Vázquez podría solicitar orden de protección contra Zuania

El controversial Jovani Vázquez acudió hoy al tribunal para recibir orientación debido a las situaciones que está pasando con la cantante urbana Zuania Vélez, tras alegar que lleva varios meses recibiendo amenazas de hombres.

“Llevo varios meses recibiendo amenazas por hombres que dicen que la conocen a ella, que de seguro, yo estoy 100 por ciento seguro que ella los manda”, aseguró Vázquez a Lo sé todo.

Sobre las amenazas que ha recibido, el personaje de los “Jovani Gram” divulgó al programa de Wapa que le dicen que “no hable de ella, que no la mencione, que no hable mal de ella y muchas veces he recibido amenazas diciéndome que me van a hacer daño”.

Según el exnovio de Indy Flow, el Tribunal le recomendó solicitar una orden de protección o realizar una querella contra la joven.

“Voy a tener que hacerlo. Son varios meses de esta situación y no puedo más con esto”, indicó Vázquez.