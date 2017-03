Por posible lío de faldas queman camioneta de Floyd Mayweather

Mientras el ex boxeador Floyd Mayweather se encontraba disfrutando de una noche de diversión en un club nocturno de Reino Unido donde está de gira, afuera se consumía entre llamas la camioneta donde se trasladaba por la ciudad de Birmingham y en la cual llegó al lugar. El boxeador y algunos amigos asistieron a un club nocturno donde disfrutaron en la zona VIP del lugar, pero fuentes aseguraron al periódico “The Sun” que “Money” invitó a su mesa a una mujeres, pero no a sus acompañantes (hombres), lo que habría causado su molestia ante el deportista. Al abandonar el lugar Mayweather y su acompañantes se toparon con que la camioneta en la que habían llegado se estaba incendiando. Para fortuna de todos no hubo lesionados, aunque los hombres que acompañaban a las mujeres que Floyd invitó a su lugar, son señalados como los principales sospechosos del incendio de la camioneta.