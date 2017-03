Hace llamado a boicotear a Disney por personaje gay

Tras darse a conocer que la nueva versión de la película la Bella y la Bestia contará con un personaje gay, el evangelista Franklin Graham hizo un llamado en las redes sociales a boicotear al gigante Disney Pictures.

A su juicio “Disney está tratando de empujar la agenda LGBT en los corazones y las mentes de sus hijos”.

En su perfil de Facebook, Graham escribió que la compañía “tiene el derecho de hacer sus caricaturas por ser un país libre pero como cristianos tenemos también el derecho de no apoyar a su compañía. Espero que los cristianos de todas partes digan no a Disney”.

. @Disney is trying to push the LGBT agenda into the hearts and minds of your children—watch out! https://t.co/yIc2Bnh2yV

.@Disney has the right to make their cartoons, it’s a free country. But as Christians we also have the right to not support their company.

— Franklin Graham (@Franklin_Graham) March 2, 2017