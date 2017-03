Alexis Valdés atraca a Gilberto Santa Rosa

Imagínese a Gilberto Santa Rosa convertido en un prominente productor de telenovelas llamado Emilio y a Alexis Valdés, un extra de tercera categoría que lleva por nombre Félix y que se transforma en un ladrón con ninguna habilidad. Pues de eso se trata “Atrácame más” que estrenará en Puerto Rico en marzo, antes de girar en Estados Unidos y Latinoamérica.

“Atrácame más” es una comedia refrescante, sarcástica y con mucho humor, que marca el regreso de Gilberto Santa Rosa al teatro, luego de 15 años, esta vez, junto al extraordinario comediante cubano Alexis Valdés.

El estreno mundial de la puesta en escena escrita por Valdés, iniciará el viernes, 3 de marzo y se extenderá hasta el domingo, 5 de marzo en el Teatro Tapia, en San Juan. Promete un encuentro muy particular y poco formal entre el actor convertido en ladrón que solo busca venganza a través de un atraco y un productor arrogante e insensible.

“Regresar al teatro, esta vez a la comedia, me llena de gran entusiasmo y más aún poder compartir escenario con uno de los grandes de la comedia en Estados Unidos y Latinoamérica. La verdad es que “Atrácame más” me saca de mi zona de confort que es la música y me reta profesionalmente. Me estoy disfrutando mucho esta historia y espero que la gente lo disfrute mucho más”, expresó Gilberto Santa Rosa.

La comedia también visitará diferentes ciudades de Estados Unidos entre las que figuran Miami, Nueva York, así como diversas ciudades de Latinoamérica en República Dominicana, Colombia y Panamá.

“Atrácame Más será el atraco más infame del mundo y la gente se morirá de la risa al vernos en estos personajes con unas cualidades tan definidas y cínicos por demás. Trabajar con Gilberto en su regreso al teatro es un gustazo y un honor, y sé que a la gente le encantará esta comedia que además de mucho humor tiene mucho corazón. No pueden perderse el estreno que iniciaremos en la querida Isla del Encanto y que también, visitará diversas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica”, compartió Alexis Valdés.

“Atrácame más” es una producción de Rafo Muñiz. Boletos a la venta ya en Ticket Center a través de www.tcpr.com o llamando al 787. 792.5000.