Molusco recibe fuerte regaño de su mamá

La mamá de Jorge Pabón “El Molusco” regañó a su hijo por estar molestando a la gente.

“Claro que tu tienes que estar apagao’, pero es que tu siempre te estas metiendo con la gente. Estoy preocupadísima. Es que te tienes que apagar porque es que te lo he dicho mil veces, no te metas con la jo… gente. Es que no puedes hacerlo Jorge Alejandro. Es que me dan ganas de caerte encima. Mira ya yo y tu hermana hablamos y lo que voy hacer es que voy a ir a Puerto Rico y vamos a montar un café pa’ allá para ti y te voy a llevar las empanadas una vez al mes, porque es que tú no puedes estar apagao’. Es que sigues jo… que te jo… con la gente, que jo…. con la gente, co.. no jo… más. Me ca… en tu madre”, dijo en video visiblemente molesta la progenitora del Molusco.

Las expresiones de la mamá del también actor surgen luego de que la reguetonera Indy Flow dijera que este no está sonando tanto como ella.