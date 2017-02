Las jevas de Teatro Breve se van de road trip 

Las comediantes del colectivo Teatro Breve Lucienne Hernández, Marisé Álvarez, Isel Rodríguez y Lourdes Quiñones están emocionadas porque por primera vez saldrán de gira con su espectáculo Noche de jevas: el tour.

En Noche de jevas, que se nutre de sketches, stand-up y números musicales, las actrices retratan “la realidad que vivimos las mujeres todos los días”.

“En realidad, la intención es exponer el rol de la mujer en la comedia, porque algunos piensan que las mujeres no son chistosas. Muchas veces los temas de las mujeres no son tan bienvenidos en la comedia y la idea es un tanto empoderarnos con esto”, expuso Quiñones.

A su juicio, esto se repite en otras ramas de la industria del entretenimiento. “Vemos en las películas que la mayoría de las veces son historias contadas desde la perspectiva de los hombres. Pero ¿por qué no vemos lo que los personajes femeninos tienen que decir, cuál es su realidad y cuáles son sus issues?”, cuestionó.

En ese sentido, consideró que “las mujeres en este país necesitan verse y escucharse a sí mismas en algunos momentos”.

“Partimos de la premisa de cosas que nos pasan cotidianamente que queremos comentar. Cada una de nosotras aporta su inquietud. En mi sketch, por ejemplo, si me molesta que los macharranes juzguen a las mujeres que están liberadas, pues hablamos de eso. Si me molesta el macharrán con pobre iniciativa y baja autoestima, se habla de eso; el que tiene hijos y no se hace responsable de ellos, y así cada una tiene sus temas e inquietudes”, ilustró.

Según Quiñones, los hombres que han visto el espectáculo “se sorprenden, se ríen, y aprenden cómo bregar con la amiguita correctamente y de cómo las mujeres se sienten con algunos detalles que a veces ellos ni saben que a las mujeres les molesta”.

“Los caballeros tienen que estar abiertos para escuchar hablar a las mujeres a calzón quitao. En el mundo del stand-up, estamos acostumbrados a escuchar los chistes masculinos, y, cuando salen los chistes desde la perspectiva de la mujer, está raro. Por eso nos dicen que somos macharranas. Verdaderamente, nosotras decimos lo que pensamos y lo que queremos decir. Esto no es un show de ‘mujeres al poder’, aunque puede haber un poquito de eso, pero esa no es nuestra intención. Si las chicas le dan ese color, pues allá ellas”, expresó.

En esto coincide Lucienne Hernández, conocida por su personaje de Guanina.

“Quisimos hacer un show para hablar de temas que quizás a ellos no les interesa tanto tocar, pero con el mismo formato de Teatro Breve. El formato es que trabajamos en colectivo los sketches, pero cada cual tiene una participación individual. La idea en verdad es hacer reír. Es bien nítido y todos los personajes están basados en nosotras mismas y en personas que conocemos”, señaló Hernández.

Algunos de los pasos de comedia que presentarán son Real Housewives of Miramar, de unas madres que están bien enfocadas en la vida de sus hijas que estudian en un colegio caro cualquiera; el hotel boutique operado por una pareja de lesbianas; El Lobby Sound Machine, que es un grupo de mujeres que hacen covers en hoteles, y La Fábrica, una barra de jangueo.

Noche de jevas: el tour se presentará el 4 de marzo en Aguada, el 11 de marzo en Juana Díaz y el 18 de marzo en Manatí.

Para boletos, puede acceder a www.prticket.com o llamar al 787-303-0334. Para más información, visite www.facebook.com/nochedejevas.