Error en los Oscar trae ola de memes

La ceremonia de los premios Oscar 2017, que se realizó la noche del domingo en Los Angeles, quedará marcada en la historia del cine tras protagonizarse un error al nombrar al filme ganador de la categoría de Mejor Película.

Parecido a lo que ocurrió en Miss Universo 2015, donde el animador y comediante Steve Harvey nombró por error a la ganadora, el filme “La La Land” solo tuvo unos segundos de gloria al recticarse el error y que la película ganadora era “Moonlight”.

Como se esperaba, la lluvia de memes y reacciones en las redes sociales por los cibernautas estallaron y aquí algunas de las más graciosas:



Just when you thought #Moonlight was dead pic.twitter.com/utubHcXyN9

When they said La La Land won best picture of the year but Moonlight turned out to be the real winner pic.twitter.com/cTeILZT5iy

— Common Gay Boy (@CGBPosts) February 27, 2017