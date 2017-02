René Pérez celebra su cumpleaños en París

El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como “Residente”, celebró su cumpleaños número 39 en la ciudad de París, Francia.

Este presumió un video en sus cuentas, donde varios músicos le dedicaron una melodía. “Cuando te reconocen en París y se enteran de que es tu cumpleaños” (sic.), escribió el vocalista en sus redes sociales junto al video.

Pérez nació en Hato Rey el 23 de febrero de 1978.

Mira el video

Cuando te reconocen en París y se enteran de que es tu cumpleaños. When people recognize you in Paris and find out it’s your birthday. pic.twitter.com/hVyL1rQ2UT

— Residente (@Residente) February 23, 2017