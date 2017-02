Centradas las ganadoras de Miss Teen World Puerto Rico 2017

Aunque solo una logró quedarse con el título de Miss Teen World Puerto Rico 2017, otras cuatro jóvenes vivieron el pasado fin de semana la experiencia de portar una corona en su cabeza y poder llevar el nombre de Puerto Rico en su pecho. La joven Kiaraliz M. Santiago, de 16 años, se convirtió en la nueva reina adolescente de la isla y está por un año acompañada de Osdaynis Alvarez (Miss Teen Mundial Puerto Rico), Patricia Isabel Orúz (Miss Teen Américas P.R.), Belmariliz Rosado (Miss Teen Universal P.R.) y Lisandra Santiago (Miss Teen Internacional P.R.).

Estas visitaron la redacción de Metro y compartieron sus experiencias en el certamen, enviaron un mensaje al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y contaron cómo se prepararán para distinguirse en los certámenes internacionales que les tocará participar.

Kiaraliz Santiago – Miss Teen World Puerto Rico 2017

Santiago, de 16 años, describió el pasado concurso como “una experiencia bien bonita” y reveló que no creía que había ganado sobre otras 29 delegadas hasta que vio a su familia brincando. “Ahí fue que me lo creí”.

La nueva Miss Teen World P.R., quien aspira a estudiar oncología pediátrica, destacó el compañerismo entre las participantes durante los seis meses que duró la competencia. “El compañerismo se sintió de verdad y todas nos llevamos bien y con respeto”.

Osdaynis Alvarez – Miss Teen Mundial P.R. 2017

Por su parte, Osdaynis Alvarez, quien logró la corona de Miss Teen Mundial P.R. 2017, indicó a este diario que desea participar en algunos años en Miss Universe Puerto Rico, pero tiene como prioridad representar a juventud local. “Ahora voy a representar a la juventud puertorriqueña alrededor de todo el mundo. Ahora no es dejar un pueblo en alto sino un país”.

Esta aseguró que disfrutó que la organización tuviera el mismo trato con todas las delegadas. “Es como una familia extendida. Es bien sacrificado, pero cuando ves el fruto es lo máximo”.

Al momento de escuchar su nombre como ganadora del dicho título, Alvarez, de 17 años, dijo que brincó y lloró. “Se supone que hiciera una pasarela de esquina a esquina y no hice nada de eso. Cuando vi a familia fue una emoción grande y lo primero que hice fue darle gracias a Dios porque sin él nada se puede lograr. Todavía no me lo creo”.

Patricia I. Orúz – Miss Teen Américas P.R. 2017

Otra de las ganadoras es la delegada de San Juan, Patricia Isabel Orúz, quien es la nueva Miss Teen Américas Puerto Rico. Esta describió la competencia como un “proceso fuerte”, pero una “experiencia que llevaremos por siempre”.

Tras ser llamada como la nueva reina, la adolescente de 15 años manifestó que sintió emoción por todas las candidatas.

“Cuando me llamaron yo dije ‘ahora no solo voy a representar a mi pueblo San Juan sino ahora a mi país’. Estoy extremadamente feliz. Todas estaban felices. Cuando nos dieron las coronas nos felicitaron y dijeron ‘que nos merecemos’.

Orúz anhela desfilar por importantes pasarelas en el mundo y darse la oportunidad de competir por el título de Miss Universe Puerto Rico.

Belmariliz Rosado – Miss Teen Universal P.R.

Mientras, la participante del pueblo de Hatillo, Belmariliz Rosado, logró el cetro de Miss Teen Universal Puerto Rico. “Fue un momento de alegría, gozo, de felicidad y agradecerle a Dios. Fue un momento inexplicable y maravilloso”.

Rosado, de todas las ganadoras, es la única que ha tenido la oportunidad de representar a la isla en el estado de Florida, Estados Unidos y en Santo Domingo, República Dominicana.

Asimismo, exclamó orgullosa que “ahora no somos el pueblo, somos Puerto Rico”.

Lisandra Santiago -Miss Teen Internacional P.R.

Santiago representó al pueblo de Salinas y logró el famoso ‘back to back’ para ese pueblo, luego que la reina saliente del título de Miss Teen Internacional Puerto Rico representara al mismo pueblo en Miss Teen World Puerto Rico 2016.

Cada una de las jóvenes representará a la isla en diversos certámenes que se realizarán a lo largo del año en país como Guatemala, Brasil y Costa Rica.

