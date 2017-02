La La Land aspira a ganar todo en los Óscar

La La Land tiene en su mano lograr el denominado Big Five (los cinco grandes), en referencia a las cinco principales categorías de los Óscar (mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor guion), un logro que únicamente han logrado tres cintas en la historia.

A lo largo de la historia, 43 largometrajes han logrado nominaciones en esos cinco campos, pero únicamente It Happened One Night (1935), One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1976) y The Silence of the Lambs (1992) lograron la proeza de llevarse todas esas estatuillas.

El musical de Damien Chazelle, una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles (California), parte como la gran favorita en la 89 edición de los Óscar con un total de 14 nominaciones, la misma cifra récord que Titanic (1997) y All About Eve (1950).

El filme podría, incluso, igualar o superar la cifra histórica de 11 estatuillas doradas, una marca en posesión de Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).

La gala, tras dos años de ausencia de actores afroamericanos nominados, volverá a contar con una fuerte presencia de esa minoría gracias a la inclusión de seis intérpretes entre los 20 aspirantes: Denzel Washington (Fences), Mahershala Ali (Moonlight), Ruth Negga (Loving), Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight) y Octavia Spencer (Hidden Figures).

Incluso un latino como Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, podría unir su nombre al de otros ilustres en caso de llevarse el trofeo a la mejor canción original, por How Far I’ll Go, de Moana.

Si obtuviera la estatuilla, Miranda ingresaría en el selecto club de los EGOT, ganadores de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, una lista compuesta hasta ahora por 12 nombres: Rita Moreno, Helen Hayes, Whoopi Goldberg, Richard Rodgers, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Mike Nichols, John Gielgud, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Scott Rudin y Robert Lopez.