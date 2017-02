Participantes de segunda temporada de "La banda" confirman romance

Una de las ganadoras y otro participante de la segunda temporada del ‘reality show’ “La banda” (Univisión Puerto Rico) ventilaron ayer, martes su romance en las redes sociales en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

La mexicana Danelly Hoyer y el cubano Abdiel Larralde publicaron en sus redes sociales unos tiernos boomerang, donde aparecen besándose. “Happy Valentine’s Day ❤ @danellyhoyerofficial”, escribió el joven en su cuenta de Instagram, mientras Hoyer colgó el mensaje “I fell in love with you @abdielsmusic 🍍❤ #happyvalentines”.

Hoyer es parte del grupo Mix 5 que está compuesto por los boricuas Christian Castro y Taishmara Rivera, además del cubano Brian Cruz y el dominicano Garmandy Candelario.