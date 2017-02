Pau Donés divulga es diagnosticado con cáncer nuevamente

El vocalista del grupo musical español Jarabe de Palo, Pau Donés, divulgó a través de su blog que se le volvió a diagnosticar cáncer, tras superar la enfermedad que nombra como “el cangrejo”.

“Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a cero. En los escáners no se veían tumores. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso”, escribió en su blog.

“Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti. Volveremos a compartir nuestras vidas, cosa que con gusto hacemos desde hace muchos años”, añadió el músico de 50 años, que afinaba un disco, un libro y una gira de conciertos.

Como recordará, el 1 ero de septiembre del 2015 compartió con sus seguidores que sufría cáncer de colon. Mientras en abril del 2016, nos llenó de júbilo al revelar que estaba limpio de la enfermedad.

“Ahora sí, a celebrar. Hoy, para beber, agua CON GAS!!!”, escribió líder de la banda en sus redes sociales para ese entonces.