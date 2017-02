"La bicicleta" recibe cinco nominaciones a Premios Billboard

El éxito “La bicicleta” de Carlos Vives y Shakira obtuvo cinco nominaciones para los Premios Billboard de la Música Latina.

Vives logró, además, estar entre los talentos que compiten en la categoría Artista Pop del Año, Solista.

En la Categoría General de Canciones, las nominaciones son en Canción Digital del Año (Digital Song of the Year), Canción Airplay del Año (Airplay Song of the Year), Canción Latina Hot del Año, Evento Vocal (Hot Latin Song of the Year, Vocal Event) y Canción Latina Hot del Año (Hot Latin Song of the Year).

Mientras en la Categoría de Pop Latino, están en carrera en los renglones Canción Pop Latina del Año (Latin Pop Song of the Year) y Artista Pop Latino del Año, Solista (Latin Pop Songs Artist of the Year, Solo).

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina se llevará a cabo el jueves 27 de abril, desde el Watsco Center de la Universidad de Miami, con transmisión por la cadena Telemundo.

Carlos Vives presentó en enero pasado su nuevo sencillo “Al filo de tu amor”, cuyo videoclip tuvo como locación el Metro de Nueva York, Manhattan y calles representativas de la llamada Capital del Mundo, que ya cuenta con más de 10 millones de vistas.