Manolo Ramos trabaja en nuevo proyecto tras producirle a otros

El puertorriqueño Manolo Ramos retomará su carrera como productor y cantante de su música, después de hacerlo para otros artistas y el éxito que han tenido dos autorías que recientemente lanzó dedicadas a su hijo y a sus padres.

“Estoy volviendo a darle duro”, enfatizó Ramos en una entrevista con Efe, mientras disfruta del auge de los temas “La tierra de papá”, que se incluyó en la recién edición del especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, “De Puerto Rico para el mundo”, y “Antes que acabe diciembre”, dedicado a sus progenitores.

Y es que según explicó el ganador del Festival Mundial de la Canción en 2013, después de producirle y componerle temas a otros artistas y ver el auge de “La tierra de papá” y “Antes que acabe diciembre”, reconoció que debe dedicarse a trabajar en lo suyo.

“Definitivamente es un momento para tomar una decisión y ponerme las pilas, como decimos, y presentar mi proyecto. Yo soy cantautor y que mejor que este tema, el cual hice con mi alma pura para demostrarle al público lo que puedo hacer”, dijo Ramos.

“Me he mantenido en la música y que soy de los pocos que vivo de la música componiendo y produciendo para otros, pero no me había dedicado a mi carrera”, enfatizó el artista de 35 años y natural de Arecibo, municipio al norte de Puerto Rico.

Ramos, quien actualmente reside en Miami, cuenta con un disco que lanzó 2006, “Dueña y señora”, título que llevó una conocida novela y cuya canción principal escribió, grabó y produjo éste junto a Eduardo Reyes.

Tras el lanzamiento de ese álbum, artistas como el español David Bustamente, el español Pablo Montero y la puertorriqueña Melina León, se le acercaron a Ramos para que les escribiera y produjera canciones.

Igualmente, Ramos ha participado en tres de las cuatro ediciones del especial navideño del Banco Popular grabando “Soñando con Puerto Rico” en el disco “Música en tiempos” (2013), “La incondicional” en “¡Qué lindo es Puerto Rico” y “La tierra de papá” en “De Puerto Rico para el mundo”.

Y por el auge que Ramos ha tenido por todos estos temas y con el afán que tienen sus seguidores en las redes sociales, el artista boricua presentará el espectáculo “Por amor al arte” el próximo 11 de febrero en la Sala Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico en San Juan.

En esa misma presentación, el joven cantautor puertorriqueño Naiz también participará e interpretará su primer corto promocional, “El amor”.

“Una gran coyuntura para la exposición de nuestra música. Más bien será la declaración de esa transición esencial en la manifestación de nuestra obra”, sostuvo Naiz en un comunicado de prensa.