Kobbo Santarrosa asegura no arrepentirse de nada

Desde la intimidad de su majestuosa vivienda en Ocala, Florida, el extitiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa, manejador del icónico personaje “La Comay” dijo que no se arrepiente de ninguno de los chismes que dio mientras estuvo al frente de su programa Super Exclusivo por Wapa.

“Si alguien se molestó yo verdaderamente lo siento, pero nosotros siempre estábamos diciendo allí la verdad, en todo momento. Si en Puerto Rico no se puede hacer pregunta está la cosa pero bien mala”, sostuvo Santarrosa al programa Ahí está la verdad con Normando Valentín.

A preguntas del periodista sobre si este de haber tenido la oportunidad de publicar el video íntimo del fenecido productor Topy Mamery con la modelo Shalimar Rivera en las afueras de un restaurante, lo hubiese hecho, Kobbo contestó que “viendo el tipo de programa que yo hacía y no puedo venir a decirte ahora, y santificarme, no que si yo… yo creo que yo lo hubiese tirado porque primeramente digo, Topy está muerto, pero eso no se hace. Ellos estaban haciendo eso prácticamente en la calle. Eso está ahí, ese restaurante está ahí casi en la calle donde ellos estaban, pero yo creo que yo sí lo hubiese tirado”.

El hombre que daba vida a la muñeca chismosa destacó el grado de influencia que tenía su personaje dentro de la opinión pública: “Como me decía Joe Ramos: ‘no es lo mismo que lo diga cualquier periódico o cualquier programa de radio, a que lo diga La Comay’, porque era el personaje más fuerte de todos los medios de comunicación. Siempre seguirán en contra mía”.

Durante la entrevista, Kobbo le dio un paseo a Normando en su carruaje por los alrededores de su vivienda donde posee caballos y burros, estos últimos según él para “espantar a los coyotes”.

Sobre su regreso a la televisión Santarrosa indicó que ha tenido varios acercamientos de diferentes emisoras de televisión, radio y hasta de unos sites de internet. “Pero yo, si llega en algún momento dado una buena oportunidad, yo le doy el pensamiento debido. Yo lo consulto con mi esposa y vemos si es factible”.