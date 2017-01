El emotivo mensaje de Obama a sus hijas en última conferencia de prensa

El presidente de EE.UU. Barack Obama reveló los consejos que dio a sus dos hijas Sasha y Malia tras la victoria del candidato republicano Donald Trump, y lo que espera de ellas en el futuro.

En su última conferencia de prensa como presidente del país desde Casa Blanca, Barack Obama compartió lo “interesante que fue” ver la reacción de Malia y Sasha, al hacer referencia de lo que la primera dama Michelle Obama dijera en términos personales de la historia misoginia del presidente electo Donald Trump en su discurso.

“Estaban decepcionadas. Escucharon lo que dijo su madre durante la campaña. Y es algo que creen porque es lo mismo que intentamos enseñarles en casa”, confesó.

Sostuvo que es lo que “he intentado de mostrar como padre con su madre”.

“Es algo que deberían esperar de novios y esposo en el futuro. Pero lo que también hemos intentado enseñarles es la necesidad de tener resilencia, esperanza, y que lo único que se considera el fin del mundo, es el fin del mundo”, expresó el mandatario.

“Todos los padres se jactaban de sus hijas o sus hijos. Si tu mamá y tu papá no se jactan de ti, tienes problemas. Pero, mis hijas me sorprenden y me encantan y me impresionan cada vez más, cada día que crecen “, confesó Obama ante preguntas de reporteros.