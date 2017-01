Esposo de Melina prefiere mantenerse al margen

El esposo de Melina León, Ernesto Martínez, prefirió mantenerse al margen y no abundar en torno a la descarga que hizo su exposa Brenda Robles en Dando Candela Telemundo.

Martínez dijo a Lo sé todo (Wapa TV) que todo se está resolviendo por corte y no tiene nada malo que decir de la madre de su hijo.

El padre aclaró que está en curso el saldo de una deuda que quedó pendiente en un momento en que quedó desempleado.

“Luego se llegó a un acuerdo para pagar la mitad y se está pagando como Dios manda, como manda la corte, con un plan pago de lo que quedase… No voy a seguir abundando en el tema porque no se trata de ser victima o victimario, lo que pasa es que las cosas no se dilucidan en este medio para no afectar hijos, hermanos y padres”, expresó.

Según Robles, Martínez tiene una deuda de pensión con su hijo por $10 mil.

