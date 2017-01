Brenda Robles se desata contra Melina León

La ex Miss Puerto Rico, Brenda Robles le salió al paso y le dio tremenda descarga a la cantante, Melina León por unas expresiones de la artista sobre la relación de su pareja, Ernesto Martínez, con el hijo que tuvo con la ex reina de belleza.

Robles fue entrevistada en el programa Dando Candela donde se apoderó del micrófono para tirarle con todo a la cantante de merengue. La reacción de Robles se debe a unas entrevistas de Melina León sobre su pareja y el hijo que tuvo con Robles.

Esta fue la descarga de Robles: “Yo dije hace unos días atrás que cuando Ernesto quisiera convertirse, o dejarse ver como un padre excelente, que no lo ha sido… Yo lo iba a desenmascarar hoy, mañana y siempre. Y aquí estoy en esa ocasión porque la señora Yamilet, Melina León, se atrevió a tratar de desmentirme en el programa competencia de ustedes y en un programa bien famoso en la radio de este país… Yo te voy a decir algo, Melina. No metas la cuchara donde tú no conoces el pasado. Yo creo que tu eres una víctima más de las mentiras del señor Ernesto Martínez. Ella dijo en esa entrevista de radio, que mi hijo nació fuera de una relación. Completamente falso Yamilet. Estuve dos años de relación con tu marido, vivimos bajo un mismo techo en un apartamento en Isla Verde, viajamos la mitad del mundo. Fuimos a España, fuimos a Colombia, fuimos a Orlando, fuimos a Miami, fuimos a Santa Cruz, y por ahí te puedo decir otro montón de historias, así es que yo no sé de dónde tú te sacaste que Gerardo Martínez nació fuera de una relación. Segundo que te voy a decir, estas totalmente equivocada cuando te atreviste decir que un hijo que nazca fuera del matrimonio es la madre custodia la que tiene que hacer crecer el amor; cuando uno es un verdadero padre, la sangre pesa y la sangre llama, y tu esposo nunca ha sido un verdadero padre. El nombre y repito, le queda grande. Espérate… no he terminado… Te voy a aclarar otra cosita, negrita… Pensión alimenticia, mi hijo Gerardo, aún tiene derecho por el Tribunal Supremo de este país porque tiene 22 años y sigue estudiando. Tercero. Escúchame bien Yamilet, yo no te culpo porque tu estés defendiendo a tu maridito porque tal vez él fue un excelente padre en la crianza que le pudiste haber dado a tu hijo, pero en la vida de mi hijo, nunca ha estado presente, ni en los momentos positivos y en los momentos de dolor. Yo quiero que tú estés clara en lo que estás diciendo y si me estás amenazando con que si el abogado o lo que sea, yo te voy a decir a ti, que tú eres la que te vas a tener que buscar una abogada, si una vez más tu te atreves decir algo que yo te pueda probar que son mentiras, a ti es que te voy a ver en tribunal. Y por último y con esto termino negrita. Dijiste que mi relación con Ernesto era una relación tumultuosa, que yo le caía encima a Ernesto… dile a tu abogada que vaya a 1995, específicamente el día12 de julio de 1995 en el Tribunal de Carolina, para que busquen en el expediente del caso que esta que está aquí, le radicó a tu marido por violencia doméstica, porque esta que está aquí, tu marido le dio y esta que está aquí metió preso a tu marido. Vuelvo y repito, yo pienso que eres una víctima más de Ernesto. Me da mucha pena que esto se esté ventilando público, pero aquí ni tú ni nadie van hablar cosas de mi que no son verdad”.

Según Robles, Martínez tiene una deuda de pensión con su hijo por $10 mil. Además, llevó al programa de chismes a otra mujer que identificó como la madre de otro hijo de Martínez.