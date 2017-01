Luz Nereida Vélez revela quién es su competencia

La periodista de Noticentro por Wapa TV Luz Nereida Vélez reaccionó hoy al comentario controversial que le hiciera una usuaria a través de las redes con respecto a su vestimenta.

“Una persona me puso que yo estaba en competencia y yo lo que le contesté fue que yo no compito con nadie y si competiría competiría conmigo misma. Y eso lo hago de mil en cien yo casi nunca le contesto a nadie”, dijo la comunicadora en entrevista con Lo Sé Todo por Wapa.

“Yo iba para una actividad. Yo creo que mi traje era sumamente apropiado, yo no lo vi nada malo”, sostuvo Vélez sobre el vestido blanco que compartió en una imagen colgada en su cuenta de Facebook.

La periodista manifestó sentirse muy a gusto “como yo me veo y como yo soy. Así que yo soy feliz”.

“A veces me dicen que si yo estoy compitiendo con mi hija, yo no compito con mi hija, yo no uso camisas con el ombligo por fuera, ni enseño mis abdominales, ni la barriga por fuera, ni nada de eso, yo entiendo que hay cosas que pasaron ya una etapa”, aclaró Vélez.