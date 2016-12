Francis Rosas termina en silla de ruedas por querer cargar a actriz

El comediante Francis Rosas reveló detalles del accidente que sufrió hace unos meses durante un ensayo del programa “Risas en combo” por Wapa, que lo dejó por un día en silla de ruedas.

“Esto fue hace como dos meses, estábamos ensayando, y yo tenía que cargar a Jazmín Caratini pero hice una mala fuerza, la quise levantar mientras estaba sentado y ahí se me trancó la espalda, inmediatamente caí en el piso”, relató Rosas en entrevista con “Lo sé todo”.

El personaje de Cascarita aseguró que por un momento pensó que el dolor había sido “un espasmo, pero lamentablemente no fue eso, el dolor siguió y duró un montón de tiempo. Estuve un día en silla de ruedas. Tuve que hacer el programa en sillas de ruedas porque no podía caminar”.

“Fue horrible, yo creía que me iba a curar solito. Me rehusé a ir a médicos, pero como al segundo día voy y me hago un MRI y salieron los ligamentos”, detalló Rosas sobre la lesión que sufrió tras el accidente.

Sin embargo Rosas reveló que “se supone que me esté tratando, pero no me he tratado”.