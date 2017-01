Anuncian nombre de octava parte de "Star Wars"

El nuevo capítulo de la saga Star Wars tiene nombre. El sitio web StarWars.com reveló que el nombre del octavo episodio de la saga espacial se llamará The Last Jedi. El anuncio consta de una imagen de un cielo de estrellas con las palabras “The Last Jedi” en rojo y en la parte de abajo dice “diciembre” como fecha de estreno.

La película fue escrita y dirigida por Rian Johnson, quien es conocido por Looper (2012). J. J. Abrams, quien fue el director de The Force Awakens, será productor ejecutivo. The Last Jedi tiene fecha de estreno de 15 de diciembre de 2017.

Los protagonistas de The Force Awakens Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Adam Driver regresarán para este octavo episodio. También saldrán Mark Hamill, Domhnall Gleeson, Carrie Fisher, Peter Mayhew y Benicio del Toro.