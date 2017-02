Molusco inmerso en nuevos proyectos y con ganas de ayudar a la gente

Como papá de dos niños, Jorge Pabón entiende las preocupaciones de los padres cuando sus hijos están enfermos.

En ese sentido, el reconocido productor y locutor radial no dudó en ser portavoz de la Fundación del Hospital de Niños San Jorge.

“Siempre es bueno conocer en persona la realidad de cada caso y que ellos mismos, en persona, te expliquen cuáles son sus necesidades”, indicó Pabón, al visitar a los niñitos del hospital.

“Hace muchos años dejó de importante lo que la gente piense de mí. Yo trabajo y hago las cosas de corazón, lo que mi corazón me dicta. Hay momentos en la vida que tienes que anunciar estas causas no porque quiero que la gente diga: ‘Qué bueno es Molusco’, porque realmente no quiero ni que se enfoquen en mí, sino que me vean como una voz que está anunciando que realmente hay unos niños que tienen unas enfermedades y necesitan unas ayudas”, señaló.

“Puedo llevar el mensaje a más gente porque la realidad es que a la gente le encanta cómo hacemos nuestro trabajo, y, por ende, aprovechamos no solo para hacer reír, sino para servir de instrumento para esas personas”, sostuvo.

Nuevos proyectos

El también actor manifestó sentirse preparado para su regreso a la pantalla chica.

“La vida te va poniendo cosas en el camino cuando es el momento. En aquel momento no me fue bien, no me sentía preparado, pero creo que ahora es un buen momento. Creo que esta es una buena propuesta y ahora me siento mucho más ready que en aquel momento”, comentó al reservarse más detalles de la producción de Wapa TV, porque “aún no tengo licencia para hacerlo y la producción no se ha reunido”.

Entre otros proyectos, contempla producir contenido para exportar a Estados Unidos y una división de música en su compañía para dirigir artistas.

“No voy a dar muchos detalles, pero estoy haciendo una alianza para dirigir artistas, no tan solo puertorriqueños, creando una división de música dentro de la compañía Molusco”, adelantó.

Su secreto es ser organizado

“Mi trabajo no es un trabajo normal y mi familia lo entiende. Cuando estamos juntos, aprovechamos cada momento”, compartió en el plano personal.

“Cuadro el calendario de la oficina con el calendario de mi familia. Si te organizas, lo puedes lograr, y, si tu familia no lo puede entender, es difícil lograrlo”, exhortó.

El 1.o de marzo se realizará un radio-maratón para recaudar fondos para la Fundación Hospital de Niños San Jorge.