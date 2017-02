Manolo Ramos prepara regalo para su fanaticada

Como si fuera su primera producción musical. Así describió el cantautor puertorriqueño Manolo Ramos su segundo disco de estudio, el cual titulará Seis tres uno.

“Lo siento como si fuera mi primer disco, porque son todos temas míos. Es una producción mía y son mis propios arreglos musicales. Es otra experiencia totalmente distinta”, compartió entusiasmado en entrevista con Metro.

Este proyecto lo considera “como un regalo a mis fans de Facebook y YouTube, porque lo que hice fue agarrar los temas que más vistas tenían en las redes sociales y los grabé bien en el estudio. Seleccioné esos temas y voy a tener uno inédito, que se llama ‘Boca rota’. Es un poco rough pero romántico”.

Según explicó, Seis tres uno es el resultado de la búsqueda de su propia identidad artística, en la que ha adoptado diversos nombres, incluso su familia también lo apoda de distintas formas.

“Mi abuelo me dice Nolito; mis vecinos me decían Golo, y mi familia me dice Manolo. También me decían Tribuna por la banda de covers que tenía en Puerto Rico. Lo de tres es por los apellidos y al final soy uno”, precisó el cantautor del tema de la novela Dueña y señora (2006).

El álbum contiene seis baladas, tres up-tempo y un mid-tempo, según detalló.

“Quise hacer algo distinto para que la gente vea esto de los números, para dar paso a explicar lo de los nombres, y así poder hablarles de todas esas experiencias. También en los créditos escribí los distintos nombres porque que al final soy yo mismo quien los produjo”.

Encuentra su estilo

“Una de las cosas que hago con mi música es llevar mensajes optimistas, y haciendo cosas positivas también se puede hacer ruido. Creo que la gente que me sigue nota lo genuino de mi música o lo que canto. Es difícil con el género romántico o melancólico que hago, como lo quieran llamar, que no es lo que más va a sonar en la radio. Pero esos fans que me siguen me he dado cuenta de que son bien fieles”, consideró.

Ofrecerá un concierto acústico en la isla

A raíz de la acogida de su canción “La tierra de papá”, que compuso para el especial navideño del Banco Popular De Puerto Rico para el mundo, el arecibeño quiso comenzar a promover su segundo álbum, pero en un teatro más íntimo.

Ramos ofrecerá un concierto acústico para enamorados, junto con Naiz, titulado Por amor al arte, el cual se llevará a cabo el sábado 11 en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico.

“Para mí es superlindo porque por fin voy a ver las caras de toda esa gente que me sigue en las redes sociales. El Teatro Raúl Juliá es un teatro bien bonito e íntimo, perfecto para nosotros los cauntautores que nos encanta ese ambiente. Es un teatro más recogido y la tarima está de frente a la gente. Sé que va a ser una noche bien romántica”, expuso.

Para boletos de Por amor al arte, puede acceder a Tiketera.pr y www.ticketera.in.