Mexicanas reclaman que Gaga se copió

Aunque miles de personas han reaccionado favorablemente al espectáculo de medio tiempo que este domingo ofreció Lady Gaga en el Super Bowl, no faltaron las criticas, hasta algunas figuras del entretenimiento la tildaron de copiona.

Tal es el caso de la cantante y actriz mexicana, Lucía Méndez, quien reclama que Gaga se copió de ella.

Qué les digo… “I’ am going to call my lawyer” 😝😝😜😜😄😉😋😉 @ladygaga LADY GAGA me copió en el @SuperBowl 😡😡😡 #Piratería #Originalidad #Vuelo pic.twitter.com/FvcndZjL6b

— Lucía Méndez (@LuciaMendezP) February 6, 2017