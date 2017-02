Gaby Alicea apuesta a la risa

Partiendo de la premisa de que no hay nada mejor que reír con las personas que amamos, el comediante Gaby Alicea presenta su nuevo espectáculo Enamora’o de la risa.

El músico de profesión adelantó que se trata de un show para todo el mundo, hasta para los solteros, “porque básicamente es un monólogo de cosas graciosas que me han pasado desde que estaba soltero hasta ahora con mis hijos”.

“Vivo enamorado de mi trabajo, porque no hay nada mejor que reír con las personas que amas; enamorado de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, amigos… Realmente, ver la gente reír es lo que me enamora y quiero transmitirle a la gente que no hay nada mejor que la risa”, expuso el creador de don Seferino y Timoteo, sus personajes radiales de Nueva Vida 97.7 FM.

En esta ocasión, presentará parodias dentro del marco de su comedia sana, música y contará con invitados sorpresa.

“Será un evento bien romántico pero gracioso, porque hablaremos de esas tonterías que hacemos cuando estamos enamorados. Por ejemplo, conocí una muchacha y llevaba con ella una semana. Uno rápido piensa que es el amor de su vida y recuerdo que compré una sortija apenas dos semanas de haberla conocido, pero no la compré cash sino financiada. Rompí con ellas en meses y terminé pagando la sortija como por cinco años”.

Añadió que también ofrecerá “recomendaciones a los matrimonios de cómo mantener a su esposa feliz. Además, recomendaciones a los solteros de cómo identificar a la pareja ideal”.

A su juicio, “en momentos difíciles se combate la maldad y las cosas malas que suceden haciendo cosas positivas y saliendo a divertirse”.

“La mayoría de los psicólogos recomiendan ir a los teatros, ir al cine y, en especial, compartir con amistades optimistas que te hagan reír”, sostuvo.

Las funciones serán el sábado 11 a las 8 :00 p. m. y el domingo 12 a las 4:00 de la tarde, en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo.

Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketcenter 787-792-5000, www.tcpr.com, Pura Vida Book y Librería WAO en Bayamón. Para más información, puede comunicarse al 787-450-1841.