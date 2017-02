"Rings", "The Space Between Us" y "The Comedian" piden paso en la cartelera

Los Ángeles- La cinta de terror “Rings”, las aventuras de “The Space Between Us” y las risas sarcásticas de “The Comedian” piden paso este fin de semana en la cartelera.

“Rings”, dirigida por el español F. Javier Gutiérrez, es la tercera entrega de la versión estadounidense de “The Ring” y está protagonizada por Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki y Vincent D’Onofrio.

La cinta cuenta cómo una joven preocupada por el paradero de su novio se topa con una investigación en torno a la misteriosa cinta de vídeo cuya leyenda asegura que mata en siete días a quien vea su contenido.

Por su parte, la aventura interplanetaria “The Space Between Us” relata cómo una astronauta muere al dar a luz al primer ser humano nacido en Marte, que años después comenzará la búsqueda de su padre en la Tierra.

El filme, dirigido por Peter Chelsom, cuenta en su reparto con Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino y Britt Robertson.

Además, se estrenan “The Comedian” y el documental “I Am Not Your Negro”, nominado al Óscar.

“The Comedian”, dirigida por Taylor Hackford, plasma los intentos de un antiguo rey de la comedia por reverdecer laureles en una sociedad donde sus bromas y tipo de humor parecen haber caído en el olvido.

Robert De Niro, Leslie Mann, Harvey Keitel y Danny DeVito lideran el elenco de la cinta.

El documental “I Am Not Your Negro”, basado en la novela de James Baldwin “Remember This House” y narrado por Samuel L. Jackson, explora la historia del racismo en la sociedad moderna estadounidense.