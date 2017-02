Danilo Beauchamp llevará espectáculo a boricuas en la diáspora

El comediante y animador Danilo Beauchamp aceptó el reto de presentarse como figura principal -sin el elenco de las comedias de Sunshine Logroño en las que interviene- con su espectáculo por varias ciudades de la costa este de Estados Unidos.

“A través de WAPA América, ese público ha podido ver los programas en los que he participado como ‘Pégate al mediodía’, ‘Gana con ganas’, ‘El Remix’ y ‘Risas en combo’. Voy a hacer una fusión de lo que he hecho en estos siete años…”, afirmó el artista.

Danilo arrancará el 4 y 5 de marzo en Cypress Creek Performing en Orlando, y el 6 y 7 de mayo en Scottish Rite Auditorium (Masonic Center), en Tampa, Florida, adonde viajará con un stand up comedy, con los lechoncitos ‘Morci y Cuajo’ del desaparecido “Gana con ganas” (WAPA TV).

Señaló que en “Danilo se va… El Tour” llevará, además, sus personajes de ‘Pablo Escoba’ y ‘El Gobe’ (inspirado en el exmandatario Alejandro García Padilla). Contará con la participación de Fernan Miranda como “Gonzalito”.

“Yo he ido con todo el clan, pero mi participación no era completa. Cuando estoy de vacaciones me preguntan por qué no he ido a Chicago, Connecticut, Pensilvania, Filadelfia, ya que ellos no han podido viajar a Puerto Rico por muchos años. Ahí fue que decidí hacer una gira”, explicó Danilo.

Agregó, en entrevista con la agencia Inter News Service (INS), que “quiero llevar alegría a todos esos boricuas. Hay muchos personajes que ahora mismo no salen (casi) en televisión y ellos quisieran recordar, como ‘El Gobe’”.

El comediante admitió que siente la nostalgia en la diáspora puertorriqueña.

Danilo aclaró que no critica al boricua que se marcha en busca de mejores oportunidades ante la crisis económica que atraviesa el País.

“El puertorriqueño necesita trabajar y echar pa’ lante. De ninguna manera ellos dejan de ser puertorriqueños, ni sentir orgulloso por su patria…”, sostuvo.

El anfitrión descartó, por otro lado, que se haya frustrado por la cancelación de “Gana con ganas”.

“No. Sé que vendrán nuevas oportunidades y proyectos más grandes. Me dio la oportunidad de demostrar que tengo la capacidad de ser un buen animador”, comentó.

Para más información y boletos de “Danilo se va… El Tour” en Estados Unidos, puede comunicarse al teléfono 305 363-7121, o acceder ticketera.com.

